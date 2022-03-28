В селе Ленинском открыли современный завод по производству лифтов

Произошло радостное событие для безработных и жителей многоэтажек столицы, которые многие годы мучаются от неисправных лифтов. В селе Ленинском построили и открыли современный завод по производству лифтов различных конструкций.

На церемонии открытия предприятия его руководитель Назгуль Турдубекова сказала присутствующим:

- Благодарим правительство за поддержку нашего бизнес–плана, планируем со временем обеспечить все жилые дома республики нашими подъемниками, в год рассчитываем производить до 500 лифтов. У нас есть намерения экспортировать продукцию во все государства региона.

Глава правительства Акылбек Жапаров в свою очередь отметил:

- Работа вашего предприятия даст мультипликационный эффект. В бюджет будут поступать налоги, десятки людей обеспечены работой, у соседей, надеюсь, завоюем репутацию надежного поставщика высококлассной продукции. Вчера, кстати, в Бишкеке был открыт завод по сборке автобусов "Белес", работаем над открытием и других предприятий. Нашей стране сегодня необходимо восстанавливать свою промышленность. Только в таком случае мы сможем стать развитым государством. Я прошу бизнесменов смелее разрабатывать свои планы по созданию различных производств. Государство обязательно поддержит все подобные начинания.

А что касается лифтов, то завод по их изготовлению нужно было возвести еще вчера. Только в Бишкеке из 1500 подъемников почти половина уже давно выработала свой ресурс. Специализированное предприятие ремонтирует их, но они через непродолжительное время вновь выходят из строя. Иногда это сопровождается трагедией. В январе этого года в столичном микрорайоне "Улан" погиб человек. Мужчина с детской коляской вошел в лифт, и в это время кабина подъемника стала неожиданно подниматься вверх. Годовалый ребенок чудом остался жив, а вот его отец был убит.

После случившегося ЧП рабочие МП "Кыргызлифт" провели проверку всех городских подъемников и отремонтировали некоторые из них. На закупки новых лифтов у этого предприятия денег, конечно, не нашлось. Оказалась без должной материальной поддержки и семья погибшего горожанина. Но что самое прискорбное, сотрудники Октябрьского РОВД так и не установили пока виновного в поломке того злосчастного подъемника.