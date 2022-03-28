Сборная Кыргызстана cобирает своих звезд

Ранее, 25 марта, сборная Кыргызстана по футболу стартовала в международном турнире "Кубок Навруз", который проходит в Намангане. Соперниками нашей команды станут национальные дружины Таджикистана, Уганды и Узбекистана.

А до этого в течение трех недель сборная проходила учебно–тренировочные сборы в Турции. Главный тренер сборной КР Александр Крестинин привлек в ее ряды почти 30 игроков, большинство из которых выступают в зарубежных клубах.

Так, капитан команды и основной защитник Валерий Кичин несколько лет защищает цвета красноярского "Енисея", полузащитник атакующего плана Гулжигит Алыкулов выступает в "Кайрате" (Алматы), другой хавбек - Алимордон Шукуров - один из основных игроков команды "Неман" (Беларусь). Айзар Акматов в начале нынешнего года был приглашен в клуб высшей лиги Бангладеш "Шейх Рассел", Тамирлан Козубаев стал любимцем болельщиков клуба из Гонконга "Истерн". Николай Давыдов регулярно забивает мячи в клубе одной из региональных лиг чемпионата Германии - "Фрайзинге", Одилжон Абурахманов заявлен в дружине высшей лиги чемпионата Узбекистана "Бунедкоре".

В индийском клубе " Ченнайин" успешно выступает самый результативный бомбардир сборной Кыргызстана Мирлан Мурзаев. В составах молодежных и взрослой сборной Кыргызстана он забил 52 гола! А в "Ченнайин" за полгода вколотил 6 мячей! И он тоже будет играть в турнире.

По неизвестным причинам Александр Крестинин не пригласил в эту звездную сборную лучшего бомбардира прошлогоднего чемпионата Кыргызстана Мирбека Ахматалиева, который вместе с Семетеем Данияровым выступает в малазийском клубе PDRM. Кстати, Ахматалиев в первом же матче за эту команду забил два гола.

Болельщики могут радоваться: футбольный вундеркинд Эрбол Атабаев получил паспорт гражданина нашей страны. Играть в футбол Эрбол начал в группе подготовки кантской "Абдыш–Аты". Детские тренеры этого клуба сразу же поняли, насколько талантлив этот мальчишка. Они мечтали работать с ним и дальше, но родственники увезли Эрбола в Академию футбола казанского "Рубина", где юный кыргызстанец сразу же стал звездой. Вскоре Эрбол Атабаев стал гражданином России, мечтал выступать в лучшем клубе РФ, но ему поступило предложение продолжить спортивное образование в Академии футбола одного из лучших клубов мира - "Барселоне" (Испания), в которой он отучился четыре года.

Правда, в основной состав "Барсы" кыргызстанец не попал, он поиграл в нескольких других командах Испании, а потом вернулся в родную для него "Абдыш–Ату". Но в конце прошлого года Эрбол Атабаев принял предложение руководителей команды "Динамо" (Махачкала) перейти в их клуб, и как он написал в социальных сетях, "очень доволен предоставленным ему условиям".

К сожалению, в Намангане из–за тяжелой травмы Эрбол Атабаев не сможет помочь сборной Кыргызстана, но в ближайшем будущем мы обязательно увидим его в составе национальной дружины.

Еще один футбольный вундеркинд -16–летний Бекназ Алмазбеков - выступает во взрослой команде знаменитого турецкого клуба "Галатасарай". Тренеры сборной Кыргызстана внимательно следят за этим дарованием и намерены в ближайшее время пригласить Алмазбекова в свою дружину.

В нашей команде всегда были отличные голкиперы: Кутман Кадырбеков, Эржан Токотоев, Руслан Амиров, Павел Матяш, Валерий Кашуба. Они успешно защищали ворота сборной в разные годы. Сейчас в России выступает уроженец нашей страны известный голкипер Антон Коченков. Он в юные годы вместе с родителями уехал в Россию и там продолжил занятия футболом. Был одним из основных вратарей московского "Локомотива", выступал и в других клубах. Коченков не отказывается играть в сборной Кыргызстана, но для этого ему тоже необходимо получить паспорт нашей страны, а спортивным чиновникам исполнить пожелания вратаря. Как стало известно редакции, сейчас ведутся переговоры на эту тему сотрудников Федерации футбола КР и агентами Коченкова.

В июне в Бишкеке национальная команда проведет отборочные игры розыгрыша Кубка Азии с командами Сингапура, Мьянмы и Таджикистана. Наши футболисты, выступающие за рубежом, обязательно помогут национальной дружине победить в этой борьбе.