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Губы жительницы США увеличились в восемь раз после инъекции филлеров

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- Наталья Крайнова
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Губы жительницы США увеличились в восемь раз после инъекции филлеров, из-за чего она осталась с внешностью персонажа "Корпорации монстров". Историю девушки рассказывает издание Daily Mail.

Кейли Джонс рассказала, что всегда считала черты своего лица непропорциональными. По этой причине она решила скорректировать их с помощью косметологической процедуры.

"Мои тонкие губы почти не было видно, когда я улыбалась, поэтому я хотела, чтобы они немного больше соответствовали пропорциям моего лица", - поделилась девушка.

Во время процедуры в салоне красоты клиентке ввели по одному миллилитру препарата в верхнюю и нижнюю губу. В течение часа после инъекции на ее лице проявилась интенсивная аллергическая реакция. Джонс призналась, что попыталась облегчить свое состояние, приложив к пораженному участку лед, однако эти действия только усугубили ситуацию. Так, последующие двое суток американка не могла принимать пищу, пить и говорить из-за сильного отека.

"Думаю, губы увеличились в восемь раз. Я была похожа на персонажа из "Корпорации монстров"", - добавила она.

В результате девушка пришлось обратиться в больницу, где ей прописали недельный курс перорального приема стероидных препаратов. Кроме того, врач сообщил пациентке, что есть вероятность распространения отека на носоглотку. Тем не менее аллергическая реакция стала угасать через три дня, и девушке не потребовалось дальнейшее лечение или процедура по растворению филлеров.


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URL: https://www.vb.kg/416114
Теги:
пластическая операция, в мире
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