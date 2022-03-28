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Мужчина на протяжении 30 лет играл в лотерею и первые выиграл

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- Наталья Крайнова
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Житель Австралии на протяжении 30 лет играл в лотерею, используя одни и те же номера, и первые выиграл. Об этом сообщает Nine News Melbourne.

Мужчина из города Куинбиан, штат Новый Южный Уэльс, стал обладателем 5,5 миллиона австралийских долларов (395 миллионов сомов), правильно угадав номера розыгрыша лотереи Oz Lotto.

Счастливчик рассказал, что выигрыш пришел к нему после трех десятилетий безуспешных попыток.

"Ты читаешь о людях, которые выигрывают большие деньги, и думаешь "Ух, как же это, наверное, круто!", но сам и не надеешься на такое", - признался он.

Австралиец добавил, что не собирается уходить с работы, а полученные деньги сразу же потратит на погашение долгов. "Я собираюсь впервые за взрослую жизнь освободиться от долгов. У моих родителей тоже исчезнут долги, а я смогу купить машину. Это полностью изменит мою жизнь", - подытожил победитель.


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URL: https://www.vb.kg/416115
Теги:
лотерея
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