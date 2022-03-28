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Стресс влияет на желание людей помогать и делать пожертвования

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- Анастасия Карелина
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Гормон стресса кортизол способен уменьшать проявления альтруизма у некоторых категорий людей. Об этом пишет JNeurosci.

Исследование, которое провели ученые Гамбургского университета, показало, что стресс влияет на желание людей помогать.

Во время экспериментов их участники решали, сколько денег пожертвовать. Исследователи фиксировали мозговую активность испытуемых до и после выполнения стрессовой задачи (публичного выступления) с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Чтобы смоделировать личную заинтересованность, участники имели право получить часть денег, которые они не пожертвовали.

Перед стрессовым заданием люди с более высокими способностями к эмпатии или с более высокой способностью представлять психические состояния других жертвовали больше денег, чем люди с низкими способностями к мышлению.

У людей с высоким уровнем эмпатии повышенный уровень гормона стресса кортизола снижал уровень пожертвований. При этом кортизол не влиял на людей с низкой эмпатией. Исследователи могли предсказать, как люди с высоким уровнем эмпатии выберут пожертвование, основываясь на активности дорсолатеральной префронтальной коры (DLPFC) - области мозга, участвующей в принятии социальных решений. Тем не менее, более высокие уровни кортизола нарушали эту картину, указывая на то, что стресс уменьшал нейронную репрезентацию пожертвований в DLPFC.

Данное исследование показывает, что кортизол может изменять активность DLPFC, что оказывает более выраженное влияние на людей, которые полагаются на эмпатию при принятии социальных решений.


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URL: https://www.vb.kg/416116
Теги:
Германия, наука, общество, в мире
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