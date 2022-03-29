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На реке Екатерингофке в Петербурге ученые зафиксировали явление "снежура"

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- Айжан Мамбеталиева
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В Telegram-канале Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге опубликовали фотографии со "снежурой" на реке Екатерингофка. Это природное явление возникает, когда снег падает на воду в реке с нулевой температурой.

"Сегодня на реке Екатерингофке в Петербурге наблюдалось интересное явление – снежура. Она образовалась из-за того, что встретились сильный снегопад и почти нулевая температура воды. Падающий на поверхность воды снег не растаял, а сбился в вязкую пластичную массу", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/416171
Теги:
наука, Россия, снегопад, снег, в мире
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