На реке Екатерингофке в Петербурге ученые зафиксировали явление "снежура"

В Telegram-канале Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге опубликовали фотографии со "снежурой" на реке Екатерингофка. Это природное явление возникает, когда снег падает на воду в реке с нулевой температурой.

"Сегодня на реке Екатерингофке в Петербурге наблюдалось интересное явление – снежура. Она образовалась из-за того, что встретились сильный снегопад и почти нулевая температура воды. Падающий на поверхность воды снег не растаял, а сбился в вязкую пластичную массу", - говорится в сообщении.