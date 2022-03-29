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Ностальгия облегчает физическую боль

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- Анастасия Карелина
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Сентиментальная тоска по прошлому может облегчить физическую боль. К таким выводам пришли китайские ученые в ходе исследования, участие в котором приняли 34 добровольца. Об этом пишет CNN.

Во время эксперимента людей подвергли тепловому воздействию. Уровень дискомфорта от него нужно было оценить, рассматривая стоп-кадры из старых мультфильмов, картинки с детскими играми и обертки ретро-конфет. Параллельно с этим аппарат МРТ отслеживал мозговую активность испытуемых.

Как оказалось, просмотр изображений, вызывающих воспоминания из детства, уменьшает боль.

"Люди могут ностальгировать, чтобы переосмыслить болезненный опыт, управляя уровнем своего дискомфорта без устранения неприятных раздражителей. Ностальгия – это преимущественно положительная эмоция. Люди, например, могут чувствовать себя счастливыми и умиротворенными, рассматривая семейные фото или снимки с друзьями", - объясняет результаты исследования его соавтор Джо Ячжуо Конг.


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URL: https://www.vb.kg/416185
Теги:
Китай, наука, в мире
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