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В Туркменистане смягчили карантинные меры

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В Туркменистане начали смягчать некоторые карантинные ограничения. Вместе с тем сохраняются ограничения на поездки граждан между регионами, а также закрытие крупных рынков в регионах страны. Об этом сообщает Радио Азатлык.

"В Лебапе смягчают карантинные ограничения. Все кафе и столовые уже возобновили свою работу. Открылись и магазины одежды. В прошлые выходные в 10 банкетных залах уже проводили свадебные церемонии. Теперь полиция не разгоняет собравшихся, как это было раньше", рассказал нашему корреспонденту 28 марта туркменабадец, пожелавший не называть своего имени.

Он также добавил, что в административном центре Лебапского велаята заметно смягчили контроль над соблюдением масочного режима.

"Теперь на улицах полиция не беспокоит людей без масок или тех, кто спустил маску ниже носа. В результате в эти дни можно увидеть очень много людей без масок на улицах и в машинах", говорит наш собеседник.

Туркменские власти продолжающие настаивать на том, что с начала пандемии на территории страны не было выявлено ни единого случая коронавируса, о смягчении ограничительных мер ничего не сообщили. Попытки Азатлыка получить какую-либо дополнительную информацию в Министерстве здравоохранения и других официальных органах результатов не дали.


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URL: https://www.vb.kg/416230
Теги:
Туркменистан, карантин
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