Девочки раньше мальчиков начинают страдать от влияния соцсетей

Психическое здоровье девочек начинает страдать от использования соцсетей в 11-13 лет, а мальчиков - в 14-15. Уже через год регулярного скроллинга ленты подростки в уязвимом возрасте чувствуют меньшую удовлетворенность жизнью. Об этом пишет The Guardian.

Исследование Кембриджского университета показало, что разница в уязвимом возрасте мальчиков и девочек объясняется особенностями взросления и полового созревания. Психологи считают, что родители и педагоги должны заранее объяснять подросткам потенциальные риски использования соцсетей: влияние негативного контента, падение самооценки, возникновение зависимости.

Интересно, что растущее недовольство жизнью провоцирует подростков еще больше пользоваться соцсетями.