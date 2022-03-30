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Девочки раньше мальчиков начинают страдать от влияния соцсетей

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- Анастасия Карелина
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Психическое здоровье девочек начинает страдать от использования соцсетей в 11-13 лет, а мальчиков - в 14-15. Уже через год регулярного скроллинга ленты подростки в уязвимом возрасте чувствуют меньшую удовлетворенность жизнью. Об этом пишет The Guardian.

Исследование Кембриджского университета показало, что разница в уязвимом возрасте мальчиков и девочек объясняется особенностями взросления и полового созревания. Психологи считают, что родители и педагоги должны заранее объяснять подросткам потенциальные риски использования соцсетей: влияние негативного контента, падение самооценки, возникновение зависимости.

Интересно, что растущее недовольство жизнью провоцирует подростков еще больше пользоваться соцсетями.


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URL: https://www.vb.kg/416231
Теги:
Великобритания, наука, социальные сети, в мире
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