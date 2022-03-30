Погода
$ 84.12 - 86.12
€ 98.87 - 100.87

В мэрии Бишкека чиновникам дали рекомендации по поведению в соцсетях

72  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке активист Атай Бейшенбек опубликовал копию распоряжения руководителя аппарата муниципалитета. В распоряжении чиновникам мэрии запрещают лайкать деструктивные посты в соцсетях.

В пресс-службе муниципалитета ответили по поводу публикации, сообщив, что действительно в сеть попало письмо мэрии города Бишкек относительно пользования социальными сетями среди муниципальных служащих.

Отмечается, что данный документ, подписанный руководителем аппарата мэрии города Бишкек Азизом Садырбековым, несет только рекомендательный характер.

"Данные рекомендации были направлены в городские службы для сведения, в целях предотвращения случаев распространения недостоверной информации, которые вводят горожан в заблуждение.

Согласно части 2 указанной статьи факта несоблюдения предусмотренных настоящей статьей ограничений является основанием для применения к служащему мер дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

К тому же, в соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 15 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" муниципальному служащему запрещается публично осуждать действия вышестоящего органа или должностного лица", - говорится в ответном сообщении пресс-службы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416244
Теги:
мэрия, социальные сети, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  