В мэрии Бишкека чиновникам дали рекомендации по поведению в соцсетях

В Бишкеке активист Атай Бейшенбек опубликовал копию распоряжения руководителя аппарата муниципалитета. В распоряжении чиновникам мэрии запрещают лайкать деструктивные посты в соцсетях.

В пресс-службе муниципалитета ответили по поводу публикации, сообщив, что действительно в сеть попало письмо мэрии города Бишкек относительно пользования социальными сетями среди муниципальных служащих.

Отмечается, что данный документ, подписанный руководителем аппарата мэрии города Бишкек Азизом Садырбековым, несет только рекомендательный характер.

"Данные рекомендации были направлены в городские службы для сведения, в целях предотвращения случаев распространения недостоверной информации, которые вводят горожан в заблуждение.

Согласно части 2 указанной статьи факта несоблюдения предусмотренных настоящей статьей ограничений является основанием для применения к служащему мер дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

К тому же, в соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 15 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" муниципальному служащему запрещается публично осуждать действия вышестоящего органа или должностного лица", - говорится в ответном сообщении пресс-службы.