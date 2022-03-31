Минздрав объявил месячник "Будь ответственным!"

Министерство здравоохранения Кыргызстана объявляет о проведении месячника "Будь ответственным!" среди мужчин старше 18 лет в Чуйской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областях. Акция будет проходить с 1 по 30 апреля. В течение месяца мужчины могут обратиться в местную организацию здравоохранения и получить бесплатную медицинскую консультацию.

Месячник проводится в рамках швейцарского проекта по эффективному управлению и профилактике неинфекционных заболеваний в Кыргызстане.

Согласно данным Центра электронного здравоохранения при Миздраве, мужчины в возрасте от 18 до 54 лет более подвержены риску возникновения НИЗ, чем женщины этого же возраста.

В рамках месячника будут организованы специальные часы приема для мужчин, что увеличит доступность медуслуг. Другим ключевым элементом является вовлечение школьников в месячник "Будь ответственным!", так как предыдущий опыт показал эффективность такого подхода. Ученики будут информировать своих родственников-мужчин об акции и приглашать их пройти медицинскую консультацию в организации здравоохранения их села.

Проект "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане" (проект НИЗ) финансируется правительством Швейцарии.