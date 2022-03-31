Погода
$ 85.43 - 87.63
€ 98.87 - 100.87

Минздрав объявил месячник "Будь ответственным!"

304  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство здравоохранения Кыргызстана объявляет о проведении месячника "Будь ответственным!" среди мужчин старше 18 лет в Чуйской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областях. Акция будет проходить с 1 по 30 апреля. В течение месяца мужчины могут обратиться в местную организацию здравоохранения и получить бесплатную медицинскую консультацию.

Месячник проводится в рамках швейцарского проекта по эффективному управлению и профилактике неинфекционных заболеваний в Кыргызстане.

Согласно данным Центра электронного здравоохранения при Миздраве, мужчины в возрасте от 18 до 54 лет более подвержены риску возникновения НИЗ, чем женщины этого же возраста.

В рамках месячника будут организованы специальные часы приема для мужчин, что увеличит доступность медуслуг. Другим ключевым элементом является вовлечение школьников в месячник "Будь ответственным!", так как предыдущий опыт показал эффективность такого подхода. Ученики будут информировать своих родственников-мужчин об акции и приглашать их пройти медицинскую консультацию в организации здравоохранения их села.

Проект "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане" (проект НИЗ) финансируется правительством Швейцарии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416258
Теги:
Минздрав, Швейцария
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  