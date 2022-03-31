Президент: Страна делает все для сохранения стабильности в регионе

Сегодня Садыр Жапаров наблюдал за специальными тактическими учениями "Калкан – 2022" в Иссык-Кульской области. Глава государства выступил перед участниками мероприятия.

Мы приводим весь текст выступления президента:

"Уважаемые участники и гости мероприятия!

Приветствую всех, кто задействован в организации и проведении этих специальных тактических учений "Калкан-2022".

Сегодняшние тактические учения достигли своей цели!

Выражаю уверенность, что итогами учений станут возросшее мастерство личного состава, еще большая сплоченность действий разнородных сил и средств, а также новые ориентиры в деле совершенствования системы обеспечения безопасности.

Как вы знаете, современные вызовы и угрозы носят комплексный и межрегиональный характер. Особую озабоченность вызывает сохраняющийся высокий уровень террористической и религиозно-экстремистской угрозы странам Центральной Азии, особенно в связи с ситуацией в Афганистане. Это обусловлено как возможностью проникновения в страну эмиссаров и боевиков, нацеленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации, так и наличием глубоко законспирированного подполья.

В этом контексте необходимо осуществление комплекса государственных мер, направленных на развитие системы обеспечения национальной безопасности, способной оперативно и адекватно реагировать на существующие и прогнозируемые угрозы.

Одним из важных условий противодействия международному терроризму является сочетание практики силового подавления незаконных вооруженных формирований с политикой дерадикализации населения и предупреждения террористических проявлений.

Мы считаем, что нам необходимо работать совместно со всеми соседними странами, чтобы предотвратить угрозы. Наша страна проводит политику мира и добрососедства со всеми соседними странами и прилагает максимальные усилия для сохранения стабильности в регионе. Правоохранители и специальные службы продолжают выявлять и обезвреживать членов международных террористических организаций и адептов экстремистских течений.

Сегодняшние учения – результат тщательной оперативной, информационно-аналитической, командно-штабной и организационно-тактической работы. Важнейшую роль здесь играет выполнение задач взаимодействия, всестороннего обеспечения.

Активная фаза учений наглядно подтверждает нашу готовность принятия адекватных мер реагирования на любые угрозы национальной безопасности Кыргызской Республики.

Особо выделю участие в учениях и первое применение в Кыргызстане беспилотных летательных аппаратов, многоцелевых автомобилей повышенной проходимости и других современных средств вооружения и техники.

Для обеспечения национальной и региональной безопасности мной принят ряд решений и отданы соответствующие поручения, которые значительно повысили потенциал силовых и правоохранительных структур и определили их темп развития.

На мероприятии, свидетелями которого мы стали, наблюдается темпы развития обеспечения безопасности и наращивания потенциала структур.

Тактические учения, подобные сегодняшним, продолжатся и в дальнейшем.

Пусть будет мир в нашем Отечестве!

Каждому военнослужащему, стоящему на защите Родины, желаю крепкого здоровья, твердой воли и высокой чести!" - сказал глава государства.