Иссык-Куль продолжают очищать от браконьерских сетей

В ходе двухдневного рейда сотрудники милиции и представители экотехинспекции очистили Иссык-Куль от браконьерских сетей протяженностью около 15 километров. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Приближается нерестовый период. Для того чтобы рыба спокойно проходила через миграционные пути, акваторию озера необходимо очистить от браконьерских сетей. И в настоящий момент сотрудники туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области совместно с природоохранными органами усиливают работу в этом направлении.

Так, очистка озера от браконьерских рыболовных сетей прошла от села Тюп до села Курменты. Обычно браконьеры устанавливают свои ловушки именно на этом участке. Задача инспекторов - найти и обезвредить их.

В ходе двухдневного рейда только в этой зоне озеро было очищено от сетей, протяженностью около 15 километров.