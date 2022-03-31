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В янтаре возрастом 99 миллионов лет найден самец мухи с брачным подарком

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- Анастасия Карелина
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В бирманском янтаре возрастом 99 миллионов лет ученые обнаружили самца мухи, который 99 миллионов лет назад не успел вручить любимой брачный подарок. Об этом пишет N+1

Повезло китайским и американским ученым. В кусочке янтаря они обнаружили самца эмпидоидной мухи (Empidoidea) с брачным подарком - оболочкой из выделений слюнных желез, служившей пищей для самки. Это первая находка брачного подарка в палеонтологической летописи. Данное открытие позволило прояснить детали эволюции данного явления среди эмпидоидных мух.

Многие животные перед спариванием дарят партнерам брачные подарки. Современные родственники найденной мухи из семейства толкунчиков в брачный период также дарят самкам еду - других насекомых, обернутых шелковыми нитями или пеной из ротового органа. Иногда в оболочку добавляются растения. Вручение подарка перед спариванием делает самца более привлекательным.

Находка палеонтологов указывает на то, что брачные подарки у эмпидоидных мух появились еще в мезозое - на эру раньше, чем считалось.

Ученые предполагают, что вначале подарки были пустыми, а потом самцы решили класть в них добычу.


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URL: https://www.vb.kg/416285
Теги:
наука, в мире
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