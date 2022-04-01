Государству возвращен земельный участок для строительства школы

Государству возвращен земельный участок, предназначенный для строительства школы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратурой Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области государству возвращен земельный участок, предназначенный для строительства школы.

В ходе прокурорской проверки выявлено, что постановлением сельской управы Могол от 2020 года земельный участок, предназначенный для строительства школы в селе Кара-Ой, незаконно передан в частную собственность.

В целях возврата государству земельного участка, прокуратурой Базар-Коргонского района внесено исковое заявление в суд, по результатам рассмотрения которое полностью удовлетворено.

На основании представления прокуратуры района земельный участок школы стоимостью 1 миллион 70 тысяч сомов возвращен в муниципальную собственность.