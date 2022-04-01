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Государству возвращен земельный участок для строительства школы

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- Айжан Мамбеталиева
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Государству возвращен земельный участок, предназначенный для строительства школы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратурой Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области государству возвращен земельный участок, предназначенный для строительства школы.

В ходе прокурорской проверки выявлено, что постановлением сельской управы Могол от 2020 года земельный участок, предназначенный для строительства школы в селе Кара-Ой, незаконно передан в частную собственность.

В целях возврата государству земельного участка, прокуратурой Базар-Коргонского района внесено исковое заявление в суд, по результатам рассмотрения которое полностью удовлетворено.

На основании представления прокуратуры района земельный участок школы стоимостью 1 миллион 70 тысяч сомов возвращен в муниципальную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/416303
Теги:
Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область, Генеральная прокуратура
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