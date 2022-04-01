В Джалал-Абадской области было землетрясение силой в эпицентре 5 баллов

По данным Института сейсмологии НАН КР сегодня, 1 апреля, в 5 часов 13 минут на территории Джалал-Абадской области зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 5 баллов.

Толчки землетрясения ощущались:

В селах Арсланбап, Косо-Терек, Кызыл-Үнкур - 4,5 балла Гумкана, Кок-Алма, Жазы-Кечуу, Жай-Терек Базар-Коргонского района - 4 балла В селе Тоскоол Ноокенского района, в селах Ак-Тоок Сары-Булак Сузакского района и в городе Каракуль - 3 балла В городе Джалал-Абад - 2,5 балла.

В результате землетрясения жертв и разрушений нет.