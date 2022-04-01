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В Джалал-Абадской области было землетрясение силой в эпицентре 5 баллов

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- Айжан Мамбеталиева
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По данным Института сейсмологии НАН КР сегодня, 1 апреля, в 5 часов 13 минут на территории Джалал-Абадской области зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 5 баллов.

Толчки землетрясения ощущались:

  1. В селах Арсланбап, Косо-Терек, Кызыл-Үнкур - 4,5 балла
  2. Гумкана, Кок-Алма, Жазы-Кечуу, Жай-Терек Базар-Коргонского района - 4 балла
  3. В селе Тоскоол Ноокенского района, в селах Ак-Тоок Сары-Булак Сузакского района и в городе Каракуль - 3 балла
  4. В городе Джалал-Абад - 2,5 балла.

В результате землетрясения жертв и разрушений нет.


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URL: https://www.vb.kg/416307
Теги:
землетрясение, Кыргызстан, МЧС
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