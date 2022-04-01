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Закон падения бутерброда работает практически всегда

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- Анастасия Карелина
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Физик Род Кросс из Сиднейского университета провел теоретическое и экспериментальное исследование и подтвердил, что бутерброд почти всегда упадет маслом вниз. При этом размер куска хлеба, форма стола и равномерность распределения масла значения не имеют. Об этом сообщает N+1.

Ученый попытался разобраться, как деревянные бруски, имитирующие бутерброд с маслом, падают или соскальзывают вниз с края поверхности в различных конфигурациях:

  1. соскальзывание обычного бутерброда с закругленного края стола;
  2. падение тонкого бутерброда со стола с прямыми углами;
  3. падение крупного бутерброда со стола с прямыми углами;
  4. падение обычного бутерброда со смещенным далеко за край центром тяжести.

Род Кросс делал численные и аналитические вычисления, сопровождал их экспериментами с брусками и записывал все на цифровую камеру. Австралийский ученый пришел к выводу, что во всех случаях, кроме первого, имитаторы бутерброда вступают в фазу свободного падения, и рассчитал градусы их поворота в таких условиях. Оказалось, бутерброд в большинстве случаев действительно упадет маслом вниз.

Исследование Кросса с практической точки зрения имеет отношение также к транспортной и бытовой безопасности. В частности, к падению с лестниц или вылету автомобилей с обрыва.


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URL: https://www.vb.kg/416308
Теги:
Австралия, наука, в мире
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