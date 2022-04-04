Форум "Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике" проходит в Бишкеке

Сегодня, 4 апреля состоялось открытие 16-го Международного конгрессно-выставочного форума "Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике", организованная под патронажем Министерства здравоохранения, мэрии города Бишкек, министерства инвестиций, департамента лекарственных средств и медицинских изделий, Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова и при поддержке профильных ассоциаций, которая объединила на единой площадке две международные специализированные выставки MedExpo Kyrgyzstan 2022 и Dental-Expo Kyrgyzstan 2022.

Ежегодно проводимая Международная специализированная выставка здравоохранения Кыргызской Республики – MedExpo Kyrgyzstan входит в пятерку крупных выставок в Центральной Азии.

Форум "Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике", который продлится до 6 апреля, предоставляет возможность объединить профессионалов сферы здравоохранения, представителей государственных структур, деловых кругов и общественности для обсуждения социально-значимых проблем качественного и эффективного функционирования системы здравоохранения страны, обмена опытом, ознакомления с новейшими отечественными и зарубежными разработками. Встречи и переговоры на экспозициях позволят установить деловые контакты, расширяющие взаимовыгодное сотрудничество, подписать контракты, обменяться мнениями и новыми технологиями и обсудить актуальные темы с профессионалами отрасли. Компании-участницы выставки представят вниманию посетителей инновационное медицинское оборудование и технику для диагностики, хирургии и реабилитации, высокотехнологичные расходные материалы, инструменты и другую продукцию для всех направлений медицины и стоматологии, лекарственные препараты, а также услуги лечения за рубежом.

В этом году на объединенной выставочной экспозиции представлены более 70 компаний из 8 стран. География участников: Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Польша, Россия, Турция, Узбекистан.

Традиционно, на выставке представлена национальная группа из Республики Узбекистан. На коллективном стенде принимают участие 10 узбекистанских производителей и дистрибьюторов в области как медицины, так и стоматологии. Дополняет географию экспонентов участие кыргызстанских компаний, являющимися официальными представителями 120 крупнейших заводов-производителей.

Деловая программа Международного конгрессно-выставочного форума "Неделя здравоохранения Кыргызской Республики" включает в себя проведение семинаров, мастер-классов, презентаций новых технологий и оборудования.

Особое место в деловой программе занимает семинар "Математика управления маленькой клиникой" для собственников стоматологических клиник от эксперта из Москвы - Константина Кальдина.

Выставку могут посетить профильные специалисты в сфере медицины, стоматологии, фармацевтики, работники организаций здравоохранения всех регионов страны, горожане и гости столицы, а также зарубежные посетители и специалисты различного профиля медицинской отрасли.