Постпред РФ в ООН представил журналистам свидетельства постановки событий

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел в понедельник экстренную пресс-конференцию, после того как председательствующая в апреле в Совете Безопасности Великобритания дважды за сутки отклонила российские запросы об организации заседания по событиям в Буче, сообщает ТАСС.

В ходе брифинга посол представил журналистам свидетельства постановки провокации в украинском городе, а также прокомментировал намерения Вашингтона и Лондона инициировать голосование по исключению России из Совета ООН по правам человека.

На пресс-конференции российские дипломаты представили видеозаписи из Бучи, снятые сразу после ухода из города российских военных: тел погибших на улицах не было. Запечатленные на кадрах украинские военные и мэр города находились в приподнятом настроении, заявляли о своей "победе", ни о каких убийствах не упоминали.

Василий Небензя подчеркнул, что российские военнослужащие не имеют никакого отношения к зверствам против мирного населения в Буче.

"С самого начала было очевидно, что это не что иное, как очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию", - отметил он.

Постпред РФ обратил внимание на то, что на протяжении четырех дней с тех пор, как российские военные покинули Бучу, "не было ни одного признака жестокостей, ни одного упоминания о них".

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области.

В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны РФ также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фейковой атакой ситуацию в Буче.