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Сафина Самиева из Кыргызстана выступит на сцене Кремля

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- Наталья Крайнова
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12-летняя Сафина Самиева из Кара-Балты примет участие в концерте "Юные таланты России и мира", который пройдет 9 апреля в государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в КР.

В рамках концерта будут представлены ярчайшие музыканты-звездочки – лауреаты международного детского конкурса "Надежда Романсиады", обладатели уникальных природных голосов и яркие творческие индивидуальности.

12-летняя Сафина Самиева учится в Кара-Балтинской детской музыкальной школе и является воспитанницей заслуженного деятеля культуры КР Тамары Рублинской. Сафина является лауреатом 1-й премии международного конкурса исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада" 2021 года в номинации "Надежда Романсиады" и победительницей детского-музыкального фестиваля "Карусель" 2021 года, организатором которых является представительство Россотрудничества в КР.

Организатор и ведущая концерта – заслуженный деятель искусств России, заслуженная артистка России, художественный руководитель московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада" Галина Преображенская.

Стоит также отметить, что в апреле Сафина приглашена для участия в отборочном туре конкурса "Детская "Новая волна", организаторами которого являются Холдинг "АРС" и Академия Игоря Крутого.


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URL: https://www.vb.kg/416507
Теги:
Кара-Балта, конкурс, музыка, Россия
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