Одновременное потепление в Арктике и Антарктике является совпадением

Резкое потепление в Антарктике и Арктике, произошедшее одновременно, вероятнее всего, является простым совпадением. Об этом РИА Новости рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

На российской антарктической станции "Восток" 18 марта термометры зафиксировали рекордные минус 17,7 градуса Цельсия вместо обычных для этого времени года минус 55-60. В этот же день волна тепла накрыла и Арктику - на Шпицбергене зафиксировали рекордные плюс 3,9 градуса Цельсия.

"На мой взгляд с большой долей вероятности речь идет о простом совпадении. Анализировать временные совпадения - некорректно. Это примерно то же самое, как если мы будем анализировать одновременные снегопады во Владивостоке и дождь в Москве", - отметил Александр Макаров.

Он также добавил, что потепление действительно наблюдается не первый год - разрушаются ледники Антарктиды, в первую очередь шельфовые. Однако говорить, что зафиксированное потепление на обеих полюсах отражает активизацию изменений, пока рано.