В США напечатали клюв для птицы с помощью биосовместимой смолы

Ученые из Университета Южной Флориды и специалисты компании Formlabs провели успешную операцию по замене части больного клюва редкой птицы. Об этом пишет Lenta.ru.

Медики оперировали птицу-носорога, которая живет в городском зоопарке Тампы, штат Флорида. Животное страдало от рака кожи, который смертелен для подобного вида птиц; в результате онкозаболевания часть клюва, закрывающая носовые пазухи, была повреждена. Специалисты отсканировали череп животного, изготовили на основе особой смолы протез и установили его на место.

По словам медиков, после операции птица быстро восстановилась, хирургическое вмешательство не повлияло на ее аппетит и повадки. Спустя какое-то время напечатанная на 3D-принтере защитная маска приобрела окрас клюва, что стало возможным благодаря выделениям особых желез, которые вырабатывает организм птиц-носорогов. Изобретатели медицинского 3D-принтера и биосовместимой смолы заявили, что в будущем реально использование протезов и искусственных органов, созданных индивидуально для каждого пациента с определенным заболеванием.

По оценке экспертов, ежегодно сотни тысяч человек теряют конечности и становятся в очередь на получение протеза. Протезы, представленные на массовом рынке, доступны лишь в нескольких размерах, поэтому их носителям приходится подстраиваться под особенности медицинского оборудования. Кроме того, они недолговечны и дороги в производстве. 3D-печать позволяет создать практически идеальный протез по индивидуальным чертежам. В этом случае он может успешно заменить потерянную руку или ногу.

Также услуги по протезированию обычно доступны пациентам в развитых странах мира с хорошей медицинской страховкой. Эксперты Formlabs отмечают, что проблема заключается в отсутствии производственных процессов, позволяющих выпускать нестандартные детали по приемлемой цене. 3D-печать может сделать протезирование более доступным. Например, некоммерческая инициатива e-NABLE предлагает использовать бесплатные чертежи, макеты и программы с открытым исходным кодом для создания медицинского оборудования с помощью принтеров. В этом случае стоимость одного протеза, созданного по индивидуальному заказу, может составить всего около 50 долларов.

Современные 3D-принтеры печатают заготовки на основе фотополимерной смолы - особого жидкого вещества, которое застывает под воздействием света. В медицинской печати все намного серьезнее, так как считается, что человек будет непосредственно и довольно долго контактировать с созданным с помощью 3D-принтера объектом. Ученые объясняют, что напечатанные протезы должны иметь идеальную форму - с учетом особенностей строения организма, а также состоять из безопасных материалов, которые не вызовут аллергической реакции или отторжения.