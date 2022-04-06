Погода
$ 89.87 - 91.75
€ 92.37 - 94.37

В США напечатали клюв для птицы с помощью биосовместимой смолы

168  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ученые из Университета Южной Флориды и специалисты компании Formlabs провели успешную операцию по замене части больного клюва редкой птицы. Об этом пишет Lenta.ru.

Медики оперировали птицу-носорога, которая живет в городском зоопарке Тампы, штат Флорида. Животное страдало от рака кожи, который смертелен для подобного вида птиц; в результате онкозаболевания часть клюва, закрывающая носовые пазухи, была повреждена. Специалисты отсканировали череп животного, изготовили на основе особой смолы протез и установили его на место.

По словам медиков, после операции птица быстро восстановилась, хирургическое вмешательство не повлияло на ее аппетит и повадки. Спустя какое-то время напечатанная на 3D-принтере защитная маска приобрела окрас клюва, что стало возможным благодаря выделениям особых желез, которые вырабатывает организм птиц-носорогов. Изобретатели медицинского 3D-принтера и биосовместимой смолы заявили, что в будущем реально использование протезов и искусственных органов, созданных индивидуально для каждого пациента с определенным заболеванием.

По оценке экспертов, ежегодно сотни тысяч человек теряют конечности и становятся в очередь на получение протеза. Протезы, представленные на массовом рынке, доступны лишь в нескольких размерах, поэтому их носителям приходится подстраиваться под особенности медицинского оборудования. Кроме того, они недолговечны и дороги в производстве. 3D-печать позволяет создать практически идеальный протез по индивидуальным чертежам. В этом случае он может успешно заменить потерянную руку или ногу.

Также услуги по протезированию обычно доступны пациентам в развитых странах мира с хорошей медицинской страховкой. Эксперты Formlabs отмечают, что проблема заключается в отсутствии производственных процессов, позволяющих выпускать нестандартные детали по приемлемой цене. 3D-печать может сделать протезирование более доступным. Например, некоммерческая инициатива e-NABLE предлагает использовать бесплатные чертежи, макеты и программы с открытым исходным кодом для создания медицинского оборудования с помощью принтеров. В этом случае стоимость одного протеза, созданного по индивидуальному заказу, может составить всего около 50 долларов.

Современные 3D-принтеры печатают заготовки на основе фотополимерной смолы - особого жидкого вещества, которое застывает под воздействием света. В медицинской печати все намного серьезнее, так как считается, что человек будет непосредственно и довольно долго контактировать с созданным с помощью 3D-принтера объектом. Ученые объясняют, что напечатанные протезы должны иметь идеальную форму - с учетом особенностей строения организма, а также состоять из безопасных материалов, которые не вызовут аллергической реакции или отторжения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416515
Теги:
наука, США, новости мира, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  