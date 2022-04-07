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В Бишкеке пройдет форум по развитию энергосектора

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке 8 апреля пройдет энергетический форум "Трансформация энергетического сектора КР на пути к доступной и устойчивой энергии будущего", организованный Кабинетом министров при содействии группы Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках мероприятия будут обсуждены основные направления энергетических реформ и инвестиционного сотрудничества, вопросы улучшения взаимодействия между международными партнерами по развития в вопросе поддержки реформ энергетической отрасли в стране.

В форуме примут участие председатель кабинета министров, международные партнеры по развитию, представители государственных органов и инвесторы.

В рамках сессий форума участники обсудят приоритеты кабинета министров по развитию солнечной энергетики при участии частного сектора, стратегию (дорожную карту реформ и приоритетных инвестиций) реформирования энергетического сектора, меры социальной защиты населения по вопросам энергосектора.

Также состоится панельная дискуссия "Благоприятная среда для реализации проектов солнечной энергетики в Кыргызской Республике", а также обсуждение вопроса о вкладе международных финансовых институтов в реформирование отечественного энергетического сектора.


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URL: https://www.vb.kg/416528
Теги:
форум, энергетика, кабмин
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