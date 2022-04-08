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Новый президент Туркменистана поменял ключевых силовиков

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сменил секретаря Государственного совета безопасности и министра внутренних дел. Кроме того, он упразднил должность вице-премьера по безопасности, которую занимал бывший секретарь госсовета безопасности Чарымурат Аманов. Примечательно, что Аманов был переназначен на эту должность 25 марта. Причину упразднения должности вице-премьера Бердымухамедов не уточнил, тогда как увольнение главы МВД Овездурды Ходжаниязова он объяснил полученным ранее строгим выговором с последним предупреждением.

О кадровых изменениях в силовых структурах президент Бердымухамедов объявил на заседании Государственного совета безопасности Туркменистана 6 апреля, о котором сообщило госинформагентство ТДХ.

Секретарь Государственного совета безопасности "в связи с переходом на другую работу". Увольняя 55-летнего Аманова, президент отметил его заслуги в "огромной работе" в деятельности силовых ведомств "на страже конституционных прав и свобод человека".

Кроме того, Аманов был освобождён от должности вице-премьера по безопасности, которую президент Бердымухамедов вообще упразднил. Примечательно и то, что, 25 марта новоизбранный президент переназначил Аманова на должностях заместителя Председателя Кабинета Министров, секретаря Государственного совета безопасности. По какой причине была упразднена эта должность и Аманов был заменён спустя всего лишь за 11 дней Сердар Бердымухамедов не уточнил.

Должность вице-премьера по безопасности была учреждена в 2020 году и Аманов является единственным чиновником, занимавшим её.

На должности секретаря госсовета безопасности Аманова заменил 45-летний министр обороны Бегенч Гундогдыев.

На заседании 6 апреля Бердымухамедов также сменил министра внутренних дел Овездурды Ходжаниязова, заменив его Мухамметом Хыдыровым, который до этого занимал пост начальника управления полиции Лебапского велаята.

Сердар Бердымухамедов – сын экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова – был объявлен победителем досрочных президентских выборов 12 марта. После вступления в должность 19 марта он и распустил правительство своего отца, но 25 марта переназначил почти всех членов Кабинета министров, назначив лишь на пост вице-премьера по экономике и финансам, которую он сам занимал до избрания президентом Мухамметгулы Мухаммедова.

Источник: Радио Азатлык


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URL: https://www.vb.kg/416567
Теги:
назначение, Туркменистан
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