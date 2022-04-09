Погода
$ 86.37 - 87.37
€ 94.37 - 95.37

Выбран лучший проект историко-культурного и мемориального комплекса "Атлах"

116  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выбран лучший проект государственного историко-культурного и мемориального комплекса "Атлах" в Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, решением конкурсной комиссии победителем конкурса признана студия ОсОО "АСМАТ" в лице главного архитектора М.Абдылдаева и архитекторов К. Турдакунова и К. Бекбосуна .

Согласно положению, министерство вознаградит победителя конкурса в сумме 100 тысяч сомов. Также, автору необходимо доработать проект с учетом рекомендаций комиссии. Всего на конкурс было представлено 8 проектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416598
Теги:
Министерство культуры и туризма, Таласская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  