Выбран лучший проект историко-культурного и мемориального комплекса "Атлах"

Выбран лучший проект государственного историко-культурного и мемориального комплекса "Атлах" в Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, решением конкурсной комиссии победителем конкурса признана студия ОсОО "АСМАТ" в лице главного архитектора М.Абдылдаева и архитекторов К. Турдакунова и К. Бекбосуна .

Согласно положению, министерство вознаградит победителя конкурса в сумме 100 тысяч сомов. Также, автору необходимо доработать проект с учетом рекомендаций комиссии. Всего на конкурс было представлено 8 проектов.