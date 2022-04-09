Погода
$ 86.37 - 87.37
€ 94.37 - 95.37

Посол Кыргызстана в Израиле вручил верительные грамоты президенту Израиля

63  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Израиле с резиденцией в Анкаре [vrez:left[/vrez] Кубанычбек Омуралиев вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

В начале церемонии вручения был поднят флаг и оркестром исполнен гимн Кыргызстана.

Президент Ицхак Герцог поздравил посла Омуралиева c началом священного месяца рамазан, 30-летием установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Израилем и передал свое поздравительное послание с юбилейной датой, адресованное президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

Поздравляя посла Омуралиева с началом его дипломатической миссии в Израиле, президент Герцог выразил уверенность в дальнейшем укреплении и расширении дружественных отношений между Кыргызстаном и Израилем.

В свою очередь, Омуралиев выражая благодарность за поздравления, отметил, что придает важное значение двустороннему сотрудничеству между двумя странами по всем направлениям, касающихся сельского хозяйства, туризма, образования, науки.

В качестве практического шага для развития двусторонних отношений, Омуралиев предложил рассмотреть возможность подписания соглашений в области туризма, об избежании двойного налогообложения, о защите инвестиций и свободной торговле.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416603
Теги:
Израиль, посольство, Кыргызстан, посол, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  