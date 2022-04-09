Посол Кыргызстана в Израиле вручил верительные грамоты президенту Израиля

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Израиле с резиденцией в Анкаре [vrez:left[/vrez] Кубанычбек Омуралиев вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

В начале церемонии вручения был поднят флаг и оркестром исполнен гимн Кыргызстана.

Президент Ицхак Герцог поздравил посла Омуралиева c началом священного месяца рамазан, 30-летием установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Израилем и передал свое поздравительное послание с юбилейной датой, адресованное президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

Поздравляя посла Омуралиева с началом его дипломатической миссии в Израиле, президент Герцог выразил уверенность в дальнейшем укреплении и расширении дружественных отношений между Кыргызстаном и Израилем.

В свою очередь, Омуралиев выражая благодарность за поздравления, отметил, что придает важное значение двустороннему сотрудничеству между двумя странами по всем направлениям, касающихся сельского хозяйства, туризма, образования, науки.

В качестве практического шага для развития двусторонних отношений, Омуралиев предложил рассмотреть возможность подписания соглашений в области туризма, об избежании двойного налогообложения, о защите инвестиций и свободной торговле.