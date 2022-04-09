В Оше в рамках общегородского субботника вывезено более 1800 кубов мусора

В Оше 9 апреля прошел общегородской субботник. В мероприятиях по очистке городской территории от мусора приняли активное участие трудовые коллективы всех городских организаций, учреждений и ведомств ,муниципальных предприятий и служб, сотрудники учреждений системы здравоохранения, образования, в том числе вузов и детских садов, жители всех МТУ города.

В рамках работ по уборке городской территории проведены мероприятия по очистке территории от мусора, побелке деревьев, мойке и покраске фасадов предприятий, уборке тротуаров и арычных сетей.

По информации СМП "Ош-Тазалык" на полигон вывезено более 1800 кубов мусора.