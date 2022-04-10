Куда обращаться, если увидели нарушение избирательного законодательства

ЦИК КР напоминает: Избиратели, ставшие свидетелем нарушений избирательного законодательства КР, могут обращаться в КГОР ЦИК.

Сегодня, 10 апреля 2022 года, проходит голосование на выборах депутатов 3 городских (Таш-Кумыр, Токтогул и Кара-Балта) и 13 айылных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей.

Центральная избирательная комиссия КР напоминает избирателям, что если вы станете свидетелем нарушений избирательного законодательства Кыргызской Республики можете обратиться в Координационную группу оперативного реагирования ЦИК КР (далее - КГОР) по следующим номерам: