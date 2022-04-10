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Куда обращаться, если увидели нарушение избирательного законодательства

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- Айжан Мамбеталиева
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ЦИК КР напоминает: Избиратели, ставшие свидетелем нарушений избирательного законодательства КР, могут обращаться в КГОР ЦИК.

Сегодня, 10 апреля 2022 года, проходит голосование на выборах депутатов 3 городских (Таш-Кумыр, Токтогул и Кара-Балта) и 13 айылных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей.

Центральная избирательная комиссия КР напоминает избирателям, что если вы станете свидетелем нарушений избирательного законодательства Кыргызской Республики можете обратиться в Координационную группу оперативного реагирования ЦИК КР (далее - КГОР) по следующим номерам:

  1. Короткий номер: 1255,
  2. WhatsApp: 0(990) 02-12-55; 0(502) 00-12-55,
  3. Телефон доверия: 0(312) 62-62-46,
  4. Общественная приемная: 0(312) 66-02-40,
  5. Электронный адрес: кgor_cec@shailoo.gov.kg
  6. Поступившие жалобы на нарушения избирательного законодательства в ходе выборов депутатов некоторых местных кенешей публикуются в Реестре жалоб и нарушений - https://shailoo.gov.kg/ru/reestr-zhalob-i-narushenij-na-vyborah-deputatov-nekotoryh-mestnyh/


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URL: https://www.vb.kg/416637
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
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