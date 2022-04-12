Погода
$ 87.00 - 88.00
€ 94.07 - 95.07

Британские ученые придумали, как омолодить кожу на 30 лет

325  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новый способ обратить вспять старение кожи придумали ученые из британского института Бабрахама. Они разработали метод перемотать биологические часы на целых 30 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В пресс-службе института Бабрахама признают: исследования находятся на начальном этапе, однако полученные результаты уже позволяют говорить о настоящем прорыве в области регенеративной медицины.

В качестве основы ученые взяли разработку создания стволовых клеток, получившую Нобелевскую премию. Исследователям получилось соблюсти баланс в перепрограммировании клеток, так, чтобы сделать их биологически моложе и восстановить клеточные функции.

"Наше понимание старения на молекулярном уровне за последнее десятилетие продвинулось вперед, что привело к появлению методов, которые позволяют исследователям измерять возрастные биологические изменения в клетках человека. Мы смогли применить это в нашем эксперименте, чтобы определить степень перепрограммирования нашего нового метода", - рассказал доктор Дилджит Гилл, занимающий должность аспиранта во время исследований.

Он отметил, что созданный метод позволяет клеткам кожи не только выглядеть моложе, но и вести себя, как молодые. Более того - клетки, помещенные в надрез, ускоряли его заживление. Благодаря этому можно говорить о том, что в дальнейшем результаты исследования можно будет использовать для заживления ран.

"Эта работа имеет очень интересные последствия. В конце концов, мы сможем определить гены, которые омолаживают без перепрограммирования, и специально нацелить их на уменьшение последствий старения. Этот подход обещает ценные открытия, которые могут открыть удивительный терапевтический горизонт", - заявил руководитель исследования профессор Вольф Рейк.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416713
Теги:
Великобритания, наука, новости мира, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  