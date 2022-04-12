На центральных улицах Бишкека начнут обновлять фасады домов

По поручению мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова проведены обследование зданий и переговоры со спонсорами по улучшению внешнего облика фасадов зданий и домов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"Так, в Первомайском акимиате создали рабочую группу для обследования фасадов зданий на центральных улицах. ГУ "Бишкекглавархитектура" подготовило 5 эскизов улучшения внешнего облика фасадов зданий, а 4 находятся в работе.

По итогам обследования по 114 объектам провели разъяснительную работу и выбрали 5 многоквартирных домов, составили смету расходов: пр. Чингиза Айтматова, 58, 22, 34 24а и ул. Медерова №217.

Со стороны МТУ выборочно отобраны по 2 объекта для ремонта фасадной части:

Пр. Чуй, 136 – уже начаты работы;

Пр. Чуй, 162, пр. Манаса, 20 – с 15 апреля планируется начать работы;

Пр. Манаса, 49 – ремонтные работы планируется начать с 20 апреля.

По Ленинскому району достигнута договорённость по покраске фасадов домов со спонсором СК "Эра Констракшен". Уже начали покраску фасадов двух домов по адресам: пр. Манаса №10, 26. Строительный комплекс "Ихлас" выразил намерение улучшить облик двух домов по проспекту Манаса, адреса уточняются.

В Октябрьском районе создали комиссию по обследованию зданий. ГУ "Бишкекглавархитектура" предоставило эскизные проекты фасадов 21 здания по улице Байтик Баатыра. Также акимиат провел разъяснительную работу с владельцами хозяйствующих субъектов о необходимости обновления фасадной части зданий по разработанной цветовой схеме.

По итогам проведенных работ владельцы хозяйствующих субъектов по улице Байтик Баатыра № 55 и № 39 обязались произвести покраску фасадной части зданий, также достигнута договоренность с ОсОО "Эмарк Строй", "Бишкек Курулуш", Borusan об оказании содействия в улучшении эстетического вида домов, расположенных по адресам: ул. Байтик Баатыра №5А, №5Б, №19. ГУ "Бишкекглавархитектура" занято разработкой цветовых схем фасадов зданий, расположенных по улице Ахунбаева.

По Свердловскому району со стороны спонсора ОсОО "Спортклуб" обновлён фасад дома по улице Абдрахманова, 141. Администрация КРСУ имени Б. Ельцина также займётся обновлением фасада двух корпусов по проспекту, Чуй 42, 44. Акимиат провел переговоры с представителями компании ОсОО "Мега строй". Компания для улучшения дома по улице Абдрахманова предоставит 135-500 кг краски. А администрация рынка "Таалай-Базар" обновит фасад корпуса по проспекту Чуй №119".