Вышел финальный трейлер фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"

Киностудия Warner Brothers Pictures на своем официальном YouTube-канале опубликовала финальный трейлер фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".

Новая картина снята по сценарию Стива Кловса и Джоан Роулинг. Режиссером фильма стал Дэвид Йейтс.

По сюжету фильма профессор Альбус Дамблдор (его играет Джуд Лоу) узнает, что его давний друг Геллерт Грин-де-Вальд (его сыграл Мадс Миккельсен), ставший темным волшебником, стремится захватить власть над волшебным миром. Профессор не может остановить Грин-де-Вальда в одиночку и доверяет Ньюту Саламандеру (в исполнении Эдди Редмэйна) возглавить команду из волшебников и магла, которому вручают волшебную палочку.

Мировая премьера "Фантастических тварей" состоялась 7 апреля. В России фильм должен был выйти 14 апреля, но студия премьеру отложила.