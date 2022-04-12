Погода
$ 87.00 - 88.00
€ 94.07 - 95.07

Вышел финальный трейлер фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"

100  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Киностудия Warner Brothers Pictures на своем официальном YouTube-канале опубликовала финальный трейлер фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".

Новая картина снята по сценарию Стива Кловса и Джоан Роулинг. Режиссером фильма стал Дэвид Йейтс.

По сюжету фильма профессор Альбус Дамблдор (его играет Джуд Лоу) узнает, что его давний друг Геллерт Грин-де-Вальд (его сыграл Мадс Миккельсен), ставший темным волшебником, стремится захватить власть над волшебным миром. Профессор не может остановить Грин-де-Вальда в одиночку и доверяет Ньюту Саламандеру (в исполнении Эдди Редмэйна) возглавить команду из волшебников и магла, которому вручают волшебную палочку.

Мировая премьера "Фантастических тварей" состоялась 7 апреля. В России фильм должен был выйти 14 апреля, но студия премьеру отложила.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416730
Теги:
кино, США, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  