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В Бишкеке у частной фирмы отобрали маршрут № 260 вместе с водителями

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке произошел скандал на маршрутной линии 260. Сегодня, 12 апреля, в СМИ появились видео, фотоматериалы, где люди на конечной остановке в жилом массиве "Арча-Бешик" ожидают транспорт длительное время.

Пресс-служба мэрии сообщает об итогах разбирательства по этому случаю.

Сообщается, что департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры расторг договор с фирмой-перевозчиком ОсОО "Талкут", которая осуществляет обслуживание микроавтобусного маршрута № 260.

Причина – неоднократные конфликтные ситуации между руководителем ОсОО "Талкут" и водителями, что, в свою очередь, привело к срыву выхода транспорта на линию.

В департамент поступила информация о том, что на водителей оказывают давление и не дают работать, специалисты выехали на место и провели расследование, но обнаружить водителей не удалось. Тем временем около 30 водителей пришли к зданию департамента и обратились с требованием о переходе в муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие".

Директор департамента в оперативном порядке вызвал руководителя фирмы Жекшенова М., чтобы детально узнать причины раздора и возможным примирением сторон, но, к сожалению, водители отказались идти на переговоры. По этой причине в целях незамедлительного обеспечения горожан транспортом принято решение о расторжении договора и передаче данной линии с водителями в муниципальное пассажирское предприятие.


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URL: https://www.vb.kg/416734
Теги:
маршрутки, Бишкек
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