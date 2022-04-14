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Каракол - культурная столица СНГ

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- Вячеслав Аникин
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Международный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ назвал Каракол культурной столицей Содружества Независимых Государств 2022 года.

Это решение утвердили на саммите в декабре прошлого года главы наших государств.

По сообщению пресс–службы Министерства культуры, туризма и спорта, праздничные мероприятия в Караколе стартуют 1 июня. В городе будут выступать ансамбли классической и народной музыки не только Кыргызстана, но и многих других стран СНГ. Ожидается приезд и зарубежных исполнителей. По словам сотрудников мэрии Каракола, они с воодушевлением восприняли новость о присвоении их городу статуса культурной столицы Содружества. Каракол уже давно стал центром сближения различных народов мира. Здесь живут бок о бок кыргызы, русские, украинцы, уйгуры, дунгане, узбеки и представители других национальностей. И никогда между ними не было серьезных конфликтов и тем более распрей.

Нельзя также забывать, что Каракол находился на Великом Шелковым пути, и это тоже наложило отпечаток на жизненный уклад и духовное развитие каракольцев.

Кроме концертов, в городе будут проходить диспуты между представителями молодежных организаций стран Содружества, работников туриндустрии, культуры, спорта, молодыми предпринимателями.

В 2021 году культурной столицей СНГ был Душанбе. Жители столицы Таджикистана провели более 50 различных масштабных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/416791
Теги:
Каракол, СНГ
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