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Горнодобывающей компании были незаконно выданы документы

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- Асия Канаева
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Прокуратурой Таласской области выявлен факт незаконной выдачи правоудостоверяющих документов горнодобывающей компании без выплаты за потери лесохозяйственного производства. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что из-за халатности бывшего начальника отдела Бакай-Атинского районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Т.С.Т., оформившего и выдавшего правоудостоверяющие документы ОсОО "Г.Ш.М." без осуществления полевого обследования земельного участка, государству был причинен ущерб в размере 2 миллионов 353 тысяч 824 сомов.

По результатам расследования со стороны ОсОО "Г.Ш.М." вышеуказанный ущерб государству возмещен в полном объеме. Бывший начальник отдела государственного учреждения Т.С.Т. привлечен к уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/416802
Теги:
Генеральная прокуратура, Таласская область, возмещение ущерба
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