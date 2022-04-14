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4789,92 тонны семян сельхозкультур распределено по областям Кыргызстана

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- Анастасия Карелина
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Зампред кабмина Бакыт Торобаев провел селекторное совещание с полномочными представителями президента в областях по вопросам весенних полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В ходе совещания обсуждались актуальные вопросы аграрного сектора. Полномочные представители главы государства в областях доложили о проводимых работах.

Отмечено, что в Иссык-Кульской и Нарынской областях есть задержка поставок семян сельскохозяйственных культур. Бакыт Торобаев поручил Министерству сельского хозяйства в кратчайший срок обеспечить области семенами в необходимом объеме.

По данным ведомства, на сегодняшний день по областям страны уже распределено 4789,92 тонны семян сельскохозяйственных культур. Порядка 164 вагонов с семенами доставляются в Кыргызстан из России. Также около одной тысячи тонн семян пшеницы поступило в качестве гуманитарной помощи из Казахстана и уже распределено между областями.

Из Таласской области попросили предоставить дополнительную технику для посева семян сахарной свеклы. Минсельхозу поручено в срочном порядке проработать данный вопрос.

Полномочные представители президента в Ошской и Джалал-Абадской областях попросили предоставить горюче-смазочные материалы по льготным ценам. Полпред в Баткенской области попросил по льготным ценам удобрения. В настоящий момент по областям распределено около 5 тысяч тонн удобрений.

Заместитель главы кабмина поручил Фонду государственных материальных резервов и Министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки решить вопросы по обеспечению ГСМ и удобрений. Минсельхозу также поручено ускорить вопрос по обеспечению доставки второй партии удобрений из Узбекистана.

Также Бакыт Торобаев провел совещание по вопросам кредитования фермеров и реализации программы развития агрокластеров с руководством ОАО "Айыл Банк".


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URL: https://www.vb.kg/416808
Теги:
сельское хозяйство, Кабинет министров
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