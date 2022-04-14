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ООН кричит о голоде, а у нас посевная идет

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- Вячеслав Аникин
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Мировые лидеры в последние дни, словно по команде, стали говорить о резком повышении цен на основные виды продовольствия и прогнозируемом голоде. По их словам, в этом повинна Россия, развернувшая спецоперацию в Украине. Оставим на совести политиков подобные утверждения. Однозначно хитроумные западные стратеги умело спровоцировали конфликт между родственными народами. Но проблемы с обеспечением людей продовольствием, однако, реальны.

Несколько дней назад Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил: "Военные действия на Украине вызвали рост цен на продовольствие. Уже сейчас наблюдается повышение стоимости на энергию и удобрения". Ему вторит директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо–Ивеала: "Нам следует быть очень встревоженными. Влияние цен на продукты питания могут привести к серьезной нехватке продовольствия в странах Африки, Азии и других регионах мира".

В унисон управленцу из ВТО вторит представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Моника Тотова: "По нашим расчетам, число голодающих в 2022–2023 годах увеличится на 8–13 миллионов человек. Цены на продовольствие даже в развитых странах вырастут на 22 процента".

Джо Байден тоже предрек планете не лучшие времена: "Нехватка продовольствия - это реально". И признает: "Цена санкций против России ложится не только на саму Россию, но и на другие страны, в том числе и нашу".

Получается, следуя логике аксакала Байдена, только РФ виновна в наступлении планетарного голода. Стремление ослабить Россию всеми возможными и запредельными способами действительно может привести к продовольственному кризису. Но кто в этом виноват?

Пару поленьев в костер тревог подбросил и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Выступая на прошлой неделе перед согражданами, он заявил: "Каждая семья должна создать запас продуктов на два года".

Да что Таджикистан! Уже сейчас в странах Западной Европы из–за взбесившихся цен на удобрения и топливо разоряются тысячи фермерских хозяйств, сотни перерабатывающих предприятий. Что будет дальше - остается только догадываться. Не случайно в Германии, Италии и других государствах все громче звучат голоса о необходимости отмены санкций против России и восстановления с ней нормальных экономических отношений.

А какие перспективы ожидают в сложившихся обстоятельствах Кыргызстан?

Наша страна из девяти необходимых видов продуктов питания обеспечивает себя только тремя: молоком, овощами и картофелем.

А вот по остальным показателям дела обстоят не блестящие. В прошлом году мы обеспечили себя пшеницей только на 48 процентов, сахаром - на 50, растительным маслом - на 17(!), мясом - на 68, яйцами - на 47 процентов, фруктами и ягодами - на 32 процента.

От таких цифр становится страшновато. Вдруг страны–экспортеры откажут нам в поставках продовольствия, что в нынешних условиях вполне вероятно?! Хорошо, что Россия, как старый и верный друг, сняла запрет на вывоз зерна в страны ЕАЭС. А вот Казахстан, как стало известно вчера, "начал прорабатывать вопрос о введении запрета на экспорт зерна и муки". Честно говоря, шокирующая идея.

Президент Садыр Жапаров также обеспокоен возможным повышением цен на сельхозпродукцию. Он решился на беспрецедентное финансирование аграрной отрасли, хотя дыр в бюджете более чем достаточно.

В этом году труженики сельского хозяйства и мелиораторы должны получить 40 миллиардов сомов. Раньше на поддержку крестьян выделялось в лучшем случае 5 миллиардов.

Деньги направляются на ремонт и реконструкцию ирригационных объектов, приобретение в лизинг техники, покупку семян, удобрений и горюче–смазочных материалов. Впрочем, президент признает, что и этих денег недостаточно. В Кыргызстане действуют почти 500 тысяч фермеров, и каждый нуждается не только в дешевых кредитах, но и в дотациях. Но возможности нашей казны пока, увы, ограниченны.

Можно ли в нынешних условиях полностью обеспечить себя всеми необходимыми видами продукции? К сожалению, нет.

В прошлом году фермеры засеяли пшеницей 250 тысяч га. В нынешнем планируется не менее 300 тысяч га. Значит, обеспечим себя пшеницей на 65–70 процентов. Россия решила поставить нам 300 тысяч тонн зерна. Значит, дефицита не будет. Если, конечно, с РФ не случится более губительных форс–мажоров.

А вот по другим параграфам ситуация остается тревожной. В прошлом году мы обеспечили себя сахаром только на 48 процентов, засеяв корнеплодом 9 тысяч гектаров. В этом году планируется на пять тысяч га больше. Выручает, как всегда, коммерсанты, которые завезут в необходимом количестве сладкий продукт из–за границы. Но сейчас это будет сложнее, ведь каждая страна в первую очередь думает о создании собственных запасов.

Для полного самообеспечения страны растительным маслом подсолнечник должен быть засеян на площади в 45 тысяч га. Но, как недавно признался заместитель главы аграрного ведомства Азамат Мукашев, будет засеяно только 25 тысяч. Конечно, коммерсанты достанут и этот продукт, но он однозначно будет вдвое дороже.

Обеспеченность страны яйцами составляет лишь 40 процентов. В этом нет ничего удивительного. Значит тоже будут завозные.

А вот мясо у нас будет. Правительство запретило его экспорт. Но оно продолжает по–прежнему дорожать.

И лишь насчет обеспечения фруктами и бахчевыми культурами особо переживать не стоит. Узбекистан, Китай обеспечат нас витаминной продукцией по пугающим ценам.

Времена пошли серьезные. Надо сделать все, чтобы не доводить народ до отчаяния.


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URL: https://www.vb.kg/416814
Теги:
Минсельхоз, продовольствие, Кыргызстан, зерновые, Садыр Жапаров
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