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В мэрии Бишкека новые кадровые изменения

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- Анастасия Карелина
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Мэр кыргызской столицы Эмилбек Абдыкадыров подписал распоряжения о кадровых изменениях в муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Начальником управления капитального строительства мэрии Бишкека назначен Мирлан Камчыбекович Молдобасаров. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления капитального строительства.

Начальником муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" стал Максат Калыбекович Шеримбаев.

Должность заместителя главы Октябрьского района теперь занимает Чынара Доктурбековна Жаныкеева.


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URL: https://www.vb.kg/416817
Теги:
кадры, назначение, мэрия
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