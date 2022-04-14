Частные стоматологические клиники проверяют на соответствие лицензии

Минздрав продолжает проверку деятельности частных медицинских центров на предмет соответствия лицензионным требованиям. В настоящий момент проверяют стоматологические клиники и кабинеты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В связи с ростом числа заражений вирусным гепатитом среди населения республики, связанных с беспорядочным и без разрешительных документов открытием стоматологических клиник (кабинетов), а также во исполнение пункта 3 статьи 28 Закона "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике" и по поручению министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева в данное время проводится проверка частных стоматологических клиник республики на предмет соответствия лицензионным требованиям.

Комиссией по Бишкеку уже охвачено 70 частных стоматологических клиник (кабинетов). Оказалось, что у 19 кабинетов нет разрешения на осуществление медицинской деятельности. За нарушение законодательства в области общественного здравоохранения руководителям вышеуказанных частных медицинских центров (кабинетов) со стороны Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека составлены протоколы о правонарушении на сумму 300 тысяч сомов. В отношении лиц, осуществляющих медицинскую деятельность без лицензии, будут приниматься меры согласно законодательству Кыргызстана.

Отмечается, что в настоящее время аналогичные проверки проводятся Министерством в частных медицинских клиниках и фармацевтических организациях.