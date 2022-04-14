КР предложил увеличить квоту на сезонные работы в Великобритании

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании в нашей республике Чарльзом Гарреттом. Встреча для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в консульской сфере состоялась по инициативе кыргызской стороны. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Азизбек Мадмаров предложил рассмотреть возможность открытия в Бишкеке визового центра Великобритании, чтобы создать благоприятные условия для оформления британских виз гражданам Кыргызстана, в том числе желающим поехать в Великобританию на сезонные работы.

Напомним, что 16 марта этого года между Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР и британской компанией AGRI HR было подписано Соглашение о предоставлении гражданам Кыргызстана возможности участия в государственной программе Великобритании по набору на сезонные работы. Выделяемая квота на 2022 год для нашей республики составляет 1000 человек. На встрече с Чарльзом Гарреттом кыргызская сторона предложила увеличить эту квоту, а также рассмотреть другие сферы сотрудничества по отправке граждан Кыргызской Республики на работу в Великобританию. При необходимости кыргызская сторона готова рассмотреть возможность заключения соответствующих двусторонних соглашений по данному вопросу.

В ходе встречи были обсуждены также проекты Соглашения между Кыргызской Республикой и Великобританией о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов и Соглашения о реадмиссии.