Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в субботу, 16 апреля, приглашает на балет Адольфа Адана "Корсар" в трех действиях.

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 17 апреля, на этой сцене вниманию публики представят музыкальную комедию Насыра Давлесова "Аста секин: колукту!" в трех действиях.

Начало в 18 часов.

19 апреля в Малахитовом зале театра состоится творческая встреча с солисткой оперы, заслуженной артисткой Кыргызской Республики Гульнур Ниязбаевой.

Лекция-концерт начнется в 14 часов.

21 апреля в Малахитовом зале пройдет концерт солистов оперы.

Начало в 18 часов.

22 апреля в Малахитовом зале вниманию публики представят "Песни и пляски смерти" Модеста Мусоргского. Солировать будет заслуженный артист Кыргызской Республики Нурлан Суймоналиев.

Начало в 18 часов 30 минут.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева в субботу, 16 апреля, и в воскресенье, 17 апреля, можно посмотреть философскую притчу в жанре трагифарса "Дракон" на русском языке. Спектакль создан по произведению Евгения Шварца.

Начало в 18 часов.

22, 23 и 24 апреля в репертуаре БГДТ сказка Дзюндзи Киносита "Каркыранын канаты".

Начало 15 часов.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 16 апреля, утром на Большой сцене для детей покажут сказку-игру в театр "Пеппи Длинныйчулок". Спектакль создан по мотивам произведения Астрид Линдгрен. Вечером здесь же вниманию уже взрослой публики представят народную музыкально-танцевальную мелодраму "Нежность Натахи" по пьесе Николая Коляды.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 17 апреля, утром на Большой сцене малыши смогут посмотреть сказку Григория Остера "Лесной переполох". Вечером здесь же актеры театра сыграют лирическую комедию "День космонавтики или Любовь, похожая на сон". В основе представления произведение Евгения Унгарда.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова 20 апреля можно посмотреть комедию "Күйөө бала". Представление создано по пьесе Саида Ахмада.

Начало в 18 часов 30 минут.

21 апреля в репертуаре КНАДТ спектакль "Күүгүм".

Начало в 18 часов 30 минут.

22 апреля в театре можно посмотреть притчу-фантазию "Коркут ата".

Начало в 18 часов 30 минут.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 17 апреля, малыши смогут посмотреть два сказочных представления на русском и кыргызском языках. Это "Веселый светофор" и "Шайыр светофор".

Начало в 11 и 12 часов.

В Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 16 апреля, пройдет концерт Президентского камерного оркестра "Манас" под управлением народного артиста КР Эрниса Асаналиева.

Зрители услышат произведения молодых современных кыргызских композиторов. Ведущий вечера Керим Шатманов.

Начало в 18 часов.

В выставочном зале Союза художников КР галерее "Дубовый парк" открылась фотовыставка Валерия Каганера.

Также в "Дубовом парке" открылась выставка дата-арта "Игра в классики". Это итог образовательного проекта фонда "Школа Данных" совместно с Культурным центром "Кудук" по визуализации данных. В нем приняли участие более 70 человек (деятели культуры и активисты) из разных регионов. После окончания тренингов для выставки было отобрано 9 работ, затрагивающих проблемы приграничных регионов, расходов на тои (праздники), миграции, насилия в отношении женщин и детей, ВИЧ-инфицированных и другие.

Посетить обе выставки можно до 25 апреля.

Приходите с 11 до 17 часов в любой день недели кроме понедельника (выходной).

Вход свободный.

Обе выставки будут работать до 25 апреля.

Галерея находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В филиале "Галереи М" и АртХолле открылась персональная выставка известной художницы Халиды Шимовой.

Живописец, выпускница Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, член Союза архитекторов СССР, член Союза художников Кыргызстана, лауреат первой премии Международного фонда "Тюрксой", обладатель Золотой медали Международной выставки в Нью-Йорке на этот раз представит вниманию горожан и гостей нашего города более полусотни новых произведений. Это широкоформатные полотна, выполненные в техниках масляной живописи и живописи на шелке.

Вход свободный.

Посетить выставку можно до 7 мая.

Филиал "Галереи М" находится в ЦУМ-2 "Айчурок", 4 этаж/413 и АртХолл.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева сегодня открывается персональная выставка скульптора Теймура Рустамова (Азербайджан).

Выставка откроется в 15 часов.

Посетить экспозицию можно до 2 мая.

Приходите с 11 до 19 часов (вторник, среда, суббота), с 11 до 20 часов (четверг), с 11 до 18 часов (воскресенье). Выходной – понедельник.

КНМИИ имени находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.