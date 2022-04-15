"Трюкачей из Nomad ценят во всем мире", - Эдил Молдалиев о своей работе

Известный каскадер Эдил Молдалиев в конце прошлого года снялся в двух сериалах на исторические темы: "Сердце Пармы" (Россия) и "Расцвет великой степи" (Казахстан). Через несколько недель эти ленты увидят зрители СНГ. О том, как шла работа наших всадников над созданием фильмов, рассказывает сам Эдил Молдалиев.

- Сначала уточню: снимался ни я один, а группа кыргызстанских каскадеров, входящих во всемирно известную труппу Nomad, которую возглавляет заслуженный деятель искусств Казахстана Жайдарбек Кунгужинов. Вместе со мной на съемочной площадке демонстрировали трюки на конях Султан Диканбаев, Тойчубек Серкибаев, Дамир Ашимов и многие другие бесстрашные всадники.

О чем фильм "Сердце Пармы"?

- Князь Ермолай, отправленный московским князем в далекую Парму, рассказывает сыну Михаилу о своей мечте создать великое княжество, которое бы объединило народы Севера и Сибири в мощное непобедимое государство. Вскоре Ермолай погибает, но сын Михаил выполняет заветы отца и создает государство под названием Парма. Для достижения этой цели он даже женится на представительнице местных народов - девушке из богатой семьи по имени Тиче. Местная знать одобрила этот брак и фактически согласилась войти в состав Пармы. Однако царь Иван III выступил против создания этого государства. Дальше перессказывать сюжет фильма, к сожалению, не имею права.

Ваша команда, как обычно, выполняла конные трюки?

- Нужно было мчаться на огромной скорости с пиками в руках, стрелять из лука, падать с лошади, "мертвыми" слетать с высокой крепости. Режиссер Антон Мегердичев остался доволен нашей работой. Сначала съемки проходили недалеко от Перми, а затем потрясающие декорации были построены в районе Домодедово, и мы переехали в Подмосковье.

Кого из известных актеров увидим в этом фильме?

- Федора Бондарчука, Евгения Миронова, Сергея Пускепалиса и многих других. Но и молодые российские актеры отлично справлялись со своей работой. Мы иногда присутствовали на съемочной площадке и можем это подтвердить. Фильм, а вернее, сериал "Сердце Пармы", обязательно найдет своего зрителя. Проблемы, поднятые в нем, актуальны именно сегодня. Ленту планируют показать в апреле на Первом канале.

Случались ли на съемках какие–то неожиданные истории?

- Не желательно об этом рассказывать, но для "Вечерки" сделаю исключение. В фильме много сцен с оленями. Ассистенты режиссера заранее договорились с местными жителями о том, чтобы они пригнали этих благородных животных на съемочные площадки. Но киноэкспедиция в Пермь прибыла с опозданием, у оленей к этому времени рога отпали. Режиссер находился в прединфарктном состоянии. Однако находчивые местные жители предложили снимать маленьких лошадей, прикрутив к их головам бутафорские рога. Получилось, на мой взгляд, убедительно. Да и потом, не все из нас видели живого оленя. Так что зрители наверняка не заметят подмены.

Какими были для вас съемки фильма "Расцвет великой степи"?

- Я рад за казахских кинематографистов, они сегодня стремятся показать зрителям самые трагические и вместе с тем героические страницы своей истории. С удовольствием снялся в картине наших друзей–соседей. А легкой работы у каскадеров не бывает. Но постоянные тренировки позволяют решить на площадке любую задачу. Именно поэтому нас, трюкачей из Nomad, ценят во всем мире. Мы снимались у ведущих режиссеров России, Западной Европы, Азии. И всегда слышали в свой адрес только благодарности.