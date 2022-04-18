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В Кара-Балте полным ходом активисты сажают деревья в зоне радиации (видео)

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях в Кара-Балте прошла зеленая акция по посадке деревьев на территории вблизи уранового хвостохранилища. Об этом редакции vb.kg сообщил местный гражданский активист и эколог Бакыт Казаков.

По его словам, на мероприятии присутствовали вице-мэр Кара-Балты, аким района и члены партии "Кучтуу коом".

"Участники мероприятия осадили 200 саженцев дуба и 100 молодых деревьев клена. Всего на сегодняшний день посажено 550 деревьев", - сказал он.

Эколог особо отметил, что многие жители города поддерживают его инициативу по строительству парка вблизи уранового хвостохранилища с целью минимизации радиационного фона.


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URL: https://www.vb.kg/416962
Теги:
Кара-Балта, радиация, Кыргызстан, деревья
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