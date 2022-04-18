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Японские исследователи создали палочки, придающие еде соленый вкус

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- Анастасия Карелина
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Исследователи Университета Мэйдзи создали палочки для еды, которые придают соленый вкус пище с низким содержание соли. Информация об этом изобретении появилась на официальном сайте университета.

Разработчики нового гаджета применили электрический ток. Волна нужной формы воздействует на ионы в хлориде натрия, который отвечает за соленый вкус. В качестве дополнительного бонуса ток также влияет на ионы глутамата натрия – он регулирует вкус умами в таких продуктах, как мисо суп.

Ученые провели ряд тестов. Они накормили испытуемых специальным гелем с определенным содержанием соли и попросили оценить соленость продукта, чтобы взять данный показать за эталон. Затем участникам эксперимента дали гель, в котором соли было на 30 процентов меньше, и снова попросили оценить вкус. В финале испытуемые ели гель с пониженным содержанием соли, но делали это уже с помощью электропалочек. Пища показалась им даже более соленой, чем эталонный гель.

Новые палочки тестировали также на мисо супе. Результат эксперимента показал, что изобретение повышает не только соленый вкус, но и вкус умами.

По словам ученых, электрический ток из палочек никак не влияет на организм человека, потому что он слишком слабый. Такое заявление исследователи сделали после того, как в социальных сетях люди стали выражать опасения, что подобные манипуляции со вкусом могут затем негативно сказаться на здоровье человека.


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URL: https://www.vb.kg/416971
Теги:
наука, Япония, в мире
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