Интерес к криптовалютам связан с психопатией

Команда ученых из разных стран выяснила, что среднестатистический криптоинвестор – это… расчетливый психопат с раздутым эго. Об этом пишет Naked Science.

Исследователи провели опрос. Участие в нем приняли почти 600 человек. Ученые попросили их заполнить анкеты и рассказать о своем отношении к криптовалюте, чтобы потом проанализировать личностные черты респондентов.

Выяснилось, что криптоинвестиции делал каждый четвертый участник. А две трети заявили о своем интересе к цифровым валютам. Среди причин, вызывавших интерес, назывались: вера в правительственный заговор (крипторынок пока слабо контролируется), удовольствие от процесса и вера в будущее криптовалют, а также страх упустить выгоду.

Согласно анализу результатов опроса, за интересом к криптовалюте скрываются темные черты личности. Это нарциссизм, психопатия, макиавеллизм и садизм, правда, все без клинических проявлений. Нарциссизм связан с позитивным настроем по отношению к криптовалютам, макиавеллизм – с верой в заговор, а психопатия и садизм – со страхом упустить выгоду.