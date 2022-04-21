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Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций

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- Дарья Таирова
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Односторонние санкции и политика двойных стандартов недопустимы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение страны.

Си Цзиньпин призвал отказаться от политики двойных стандартов и злоупотребления односторонними санкциями. Он отметил необходимость придерживаться мирного разрешения разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов.

Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", открылся в среду. В этом году форум, который продлится по 22 апреля, пройдет под девизом "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего".


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URL: https://www.vb.kg/417132
Теги:
Китай, Россия, санкции
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