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Из-за непродуманных действий Шабданбаева наши хоккеисты станут изгоями?

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- Вячеслав Аникин
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Более месяца назад сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой триумфально выступила в четвертом дивизионе чемпионата мира и заслужила право в будущем году сражаться в более сильной, третьей группе. Но у победы, оказывается, бывают недоброжелатели, причем свои, доморощенные...

Так, в начале прошлой недели группа активистов спорта (так они себя представили журналистам) обвинила президента Федерации хоккея Кыргызстана Анвара Оморканова в приглашении в национальную команду легионеров из России и Казахстана, а наши парни из Джумгала и Чаека, по их убеждению, могли бы сыграть не хуже приезжих игроков. Более того, как заявил один из активистов, легионерам было выдано 54 паспорта Кыргызстана.

Что здесь скажешь? В современном спорте практика приглашения иностранцев в национальные дружины стала обычным явлением. За сборную США по легкой атлетике выступает немало выходцев с африканского континента, много борцов с Кавказа защищают честь национальных дружин европейских государств, россияне входят в состав команд КНР. И этот список можно продолжать. Конечно, это не очень этично и честно, но ради больших побед национальные федерации многих государств предпринимают такие шаги. Да и болельщики никогда не заглядывают в паспорта победителей олимпиад и чемпионатов мира. Для них главное, что в честь их страны поднимается флаг и звучит гимн.

А вот хоккеисты из Джумгала и Чаека вряд ли смогли бы достойно выступить на чемпионате мира. Соперники нашей сборной - хоккеисты Ирана, Кувейта - не выглядели на бишкекском льду мальчиками для битья. Только благодаря приглашенным игрокам из России и Казахстана нашей команде удавалось вырвать победу у совсем даже не слабых команд.

Горячие патриоты отечественного хоккея, очевидно, также забыли, что в составе сборной Кыргызстана выступали местные ледовые рыцари Исламбек Абдыраев, Адис Качкынбаев, Жанболот Тагаев - всего 8 человек. Почти половина команды! Есть ли смысл обвинять Анвара Оморканова в отсутствии патриотизма? Ответ очевиден.

Но, как оказалось, "активисты отечественного хоккея" бурю в стакане воды устроили не случайно. Кому–то надо было подпортить репутацию успешного хоккейного босса. Через день после их пресс–конференции прошло заседание исполкома Федерации хоккея, на котором президентом в очередной раз был избран Анвар Оморканов. За его кандидатуру проголосовали 28 человек, и лишь один был против. На заседании присутствовал директор департамента спорта Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Канат Шабданбаев. Он бывает далеко не на всех подобных мероприятиях, но в работе исполкома Федерации хоккея принял участие. При этом возмутился нечестными, по его мнению, итогами голосования и приказал провести повторные выборы. А вот это делать Шабданбаеву не следовало. Если узнает о вмешательстве представителей госструктур в дела общественной–спортивной организации Международная федерация хоккея, то наших спортсменов могут не допустить к соревнованиям, проводимым под ее эгидой. Таковы законы Олимпийской хартии. Неужели из–за непродуманных действий господина Шабданбаева наши хоккеисты станут изгоями?


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URL: https://www.vb.kg/417148
Теги:
федерация, хоккей, Кыргызстан, скандал
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