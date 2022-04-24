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Внимание отключение питьевой воды!

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- Анастасия Карелина
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26 апреля с 9 часов до 21 часа будет ограничена подача питьевой воды в некоторые районы кыргызской столицы. Об этом сообщает "Бишкекводоканал".

Воду отключат из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Западный" и на городских водопроводных сетях.

Район отключения питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности ограничен улицами:

Льва Толстого – Максима Горького (село Пригородное) – Алыкулова – река Ала-Арча, в том числе в жилых районах: Военный городок, Кызыл-Аскер, 110 квартал, микрорайон "Достук".

Ремонтно-профилактические работы проводятся на водозаборах два раза в год. Весенняя и осенняя профилактика является неотъемлемой частью по подготовке к работе в сезонных условиях всех систем жизнеобеспечения.

Мэрия столицы приносит свои извинения за созданные неудобства и просит население и организации своевременно запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/417210
Теги:
Бишкекводоканал, вода, отключение воды
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