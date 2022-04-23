В Бишкеке при попытке сбыта фальшивых долларов задержан член ОПГ

В кыргызской столице при попытке сбыта крупной суммы фальшивых долларов задержан член ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного статьей 233 часть 1 УК КР, в Бишкеке при попытке сбыта фальшивых долларов в сумме 11,5 тысячи задержан Ж.М.Ж. – уроженец Джалал-Абадской области 1983 года рождения, член ОПГ.

Получены оперативные данные о том, что отдельные члены ОПГ в Бишкеке наладили устойчивый международный канал сбыта фальшивых долларов, привезенных из одной из зарубежных стран.

Задержанный Ж.М.Ж. в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных к данной противоправной деятельности лиц.