Более 4 тысяч метров браконьерских сетей изъято и уничтожено на Иссык-Куле

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана в целях пресечения и выявления фактов нарушения природоохранного законодательства на территориях гор и водоемов проводит рейдовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба МПРЭТН.

Государственными инспекторами министерства проводится работа по охране рыбных запасов на участках Тон, Тору-Айгыр, Чырпыкты, Кара-Талаа и Григорьевка Иссык-Кульской области.

В ходе рейда было изъято и уничтожено 4300 метров незаконно установленных синтетических рыболовных сетей.

Министерство призывает кыргызстанцев бережно относиться к животному и растительному миру республики. Если вы столкнулись с нарушениями, связанными с животным и растительным миром, об этом можно сообщить начальнику Управления биоресурсов министерства Бузурманову Б.М. по номеру 0(220)911-911 или в следующие структурные и подведомственные подразделения министерства: