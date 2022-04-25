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Исследование: интенсивные тренировки снижают тягу к жирному

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- Алина Мамаева
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Интенсивные физические нагрузки стимулируют отказаться от жирной пищи и воспитывают силу воли. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Вашингтон в ходе эксперимента с участием лабораторных крыс. Он длился около месяца.

Вначале грызунам предоставили безлимитный доступ к жирным лакомствам. Чтобы их получить, нужно было нажать на рычаг.

В следующей части эксперимента крыс разделили на две группы: одна активно бегала в колесе, вторая - вела обычный образ жизни. На этом этапе никто из животных не получал свои лакомства.

По прошествии 30 дней всем крысам снова дали доступ к жирной еде. Грызуны из первой группы намного реже интересовались ею, чем сородичи - те часто нажимали на рычаг.

По словам ученых, это прямое доказательство того, что физическими упражнениями можно натренировать силу воли и снизить тягу к некоторым продуктам.

Исследователи надеются, что результаты эксперимента мотивируют людей заниматься спортом и беречь достигнутый результат, отказавшись от вредной еды.


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URL: https://www.vb.kg/417286
Теги:
спорт, мировые новости
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